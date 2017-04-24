Министр энергетики Азербайджана посетит США

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Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ По поручению президента Ильхама Алиева делегация Азербайджана примет участие в крупнейшей нефтегазовой выставке-конференции Offshore Technology Conference, которая пройдет с 1 по 4 мая этого года в Хюстоне (Техас, США).

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, делегацию возглавит министр Натиг Алиев.

Министр выступит на тему достижений Азербайджана в нефтегазовой сфере, энергоресурсов Каспия, возможностей страны в качестве энергоцентра, технологий, применяемых при разработке морских месторождений.

Мероприятие является важной платформой, собирающей специалистов по энергетике со всего мира в целях усовершенствования научно-технических знаний по морским ресурсам и окружающей среде. К конференции присоединятся около 2400 участников из 120 стран.