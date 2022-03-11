О нас
Аудио новости

Министр энергетики Азербайджана обсудил с Оливером Вархели энергетическое сотрудничество

Министр энергетики Азербайджана обсудил с Оливером Вархели энергетическое сотрудничество В рамках проходящего в Анталье Дипломатического форума состоялась встреча министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливером Вархели.
Энергетика
11 марта 2022 г. 19:07
Министр энергетики Азербайджана обсудил с Оливером Вархели энергетическое сотрудничество

В рамках проходящего в Анталье Дипломатического форума состоялась встреча министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливером Вархели.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с энергетическим диалогом между Азербайджаном и ЕС. Также в рамках расширения Южного газового коридора была достигнута договоренность о продолжении диалога с Европейской комиссией и странами Западных Балкан для решения вопросов, связанных с поставками газа в Западные Балканы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Avropa enerji əməkdaşlığı müzakirə edilib

Самое читаемое

Российские карты будут принимать только семь стран
Российские карты будут принимать только семь стран
6 марта 2022 г. 08:15
Закир Гасанов дал поручения о немедленном адекватном ответе на провокации армян
Закир Гасанов дал поручения о немедленном адекватном ответе на провокации армян
7 марта 2022 г. 14:46
С завтрашнего дня AZAL и Buta Airways приостанавливают все рейсы в Россию
С завтрашнего дня AZAL и Buta Airways приостанавливают все рейсы в Россию
5 марта 2022 г. 19:32
Очередное лицемерие Армении – привычка предавать и бросать в трудную минуту
Очередное лицемерие Армении – привычка предавать и бросать в трудную минуту
10 марта 2022 г. 13:09
Пентагон: Россия направила примерно 95% своей накопленной боевой мощи в Украину
Пентагон: Россия направила примерно 95% своей накопленной боевой мощи в Украину
7 марта 2022 г. 11:36
СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны
СМИ: Россия выдвинула Украине сразу шесть требований для завершения войны
11 марта 2022 г. 05:14
В министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
В министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
7 марта 2022 г. 14:34
Mastercard приостановила оказание услуг на территории России
Mastercard приостановила оказание услуг на территории России
6 марта 2022 г. 03:24
Аэрофлот приостановит все международные рейсы с 8 марта
"Аэрофлот" приостановит все международные рейсы с 8 марта
5 марта 2022 г. 16:19
Подразделения ВСУ перешли в контрнаступление под Харьковом
ФотоПодразделения ВСУ перешли в контрнаступление под Харьковом
5 марта 2022 г. 15:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi