Министр энергетики Азербайджана обсудил с Оливером Вархели энергетическое сотрудничество

В рамках проходящего в Анталье Дипломатического форума состоялась встреча министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливером Вархели.

В рамках проходящего в Анталье Дипломатического форума состоялась встреча министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливером Вархели.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с энергетическим диалогом между Азербайджаном и ЕС. Также в рамках расширения Южного газового коридора была достигнута договоренность о продолжении диалога с Европейской комиссией и странами Западных Балкан для решения вопросов, связанных с поставками газа в Западные Балканы.