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Министр энергетики Азербайджана: Наша цель - обеспечение энергобезопасности

Министр энергетики Азербайджана: Наша цель - обеспечение энергобезопасности Наша цель как и 30 лет назад остается неизменной - обеспечение энергетической безопасности.
Энергетика
5 июня 2024 г. 10:00
Министр энергетики Азербайджана: Наша цель - обеспечение энергобезопасности

Наша цель, как и 30 лет назад, остается неизменной - обеспечение энергетической безопасности.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

"В рамках COP29 совместно с международными партнерами будут приняты шаги по борьбе с климатическими изменениями", - заявил П.Шахбазов, выступая сегодня на открытии Бакинского энергетического форума.

Министр также отметил, что Азербайджан ведет работу по развитию возобновляемых источников электроэнергии и созданию коридоров по экспорту зеленой энергии в Европу.

"В этом контексте хочу отметить проект Черноморского энергетического кабеля. Для реализации этого проекта Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния подписали соответствующее соглашение. Болгария также проявляет интерес к этому проекту. До конца текущего года станут известны результаты технико-экономического обоснования этого проекта",- сказал министр.

П. Шахбазов добавил, что также ведется работа над созданием коридора зеленой энергии Азербайджан-Нахчыван-Турция-Европа.

"Кроме того, ведется работа по организации поставок зеленой энергии из Центральноазиатского региона через Азербайджан в Европу. Это укрепит позиции Азербайджана как страны-транзитера и поставщика энергоресурсов в Европу",- подчеркнул он.

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Версия на английском языке Azerbaijan's energy minister: Our goal remains unchanged - ensuring energy security
Версия на азербайджанском языке Energetika naziri: “Məqsədimiz enerji təhlükəsizliyini təmin etməkdir”

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