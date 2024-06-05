Министр энергетики Азербайджана: Наша цель - обеспечение энергобезопасности

Наша цель как и 30 лет назад остается неизменной - обеспечение энергетической безопасности.

Наша цель, как и 30 лет назад, остается неизменной - обеспечение энергетической безопасности.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

"В рамках COP29 совместно с международными партнерами будут приняты шаги по борьбе с климатическими изменениями", - заявил П.Шахбазов, выступая сегодня на открытии Бакинского энергетического форума.

Министр также отметил, что Азербайджан ведет работу по развитию возобновляемых источников электроэнергии и созданию коридоров по экспорту зеленой энергии в Европу.

"В этом контексте хочу отметить проект Черноморского энергетического кабеля. Для реализации этого проекта Азербайджан, Грузия, Венгрия и Румыния подписали соответствующее соглашение. Болгария также проявляет интерес к этому проекту. До конца текущего года станут известны результаты технико-экономического обоснования этого проекта",- сказал министр.

П. Шахбазов добавил, что также ведется работа над созданием коридора зеленой энергии Азербайджан-Нахчыван-Турция-Европа.

"Кроме того, ведется работа по организации поставок зеленой энергии из Центральноазиатского региона через Азербайджан в Европу. Это укрепит позиции Азербайджана как страны-транзитера и поставщика энергоресурсов в Европу",- подчеркнул он.