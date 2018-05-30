Министр энергетики: Азербайджан внес вклад в стабилизацию нефтяных цен на мировом рынке

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30 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджан присоединился к соглашению ОПЕК+ в самом начале и регулярно выполняет обязательства. Тем самым, страна показала свою роль в стабилизации цен на мировом рынке".

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на открытии 25-й Международной выставки-конференции "Нефть и газ Каспия".

"Азербайджан зарекомендовал себя как надежный партнер в международных проектах, и теперь он вносит вклад в балансировку нефтяных цен", - сказал он.

По словам министра, сотрудничество в формате ОПЕК + также важно для регулирования ситуации. Говоря о ситуации на рынке, министр отметил, что, несмотря на меры по защите баланса на мировом рынке, стабильность полностью не была обеспечена:

"Определенные геополитические реалии влияют на цену нефти. Несмотря на новые тенденции, нефть будет занимать важные позиции на мировом энергетическом рынке".

Он рассказал о нефтяной истории Азербайджана, значимости месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", "Шахдениз" и пр., подчеркнув, что, благодаря богатым месторождениям, запасы нефти в стране не будут исчерпаны в течение еще долгих лет.