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    Министр энергетики: Азербайджан уделяет внимание энергетической безопасности

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ "В национальной стратегии государственности Гейдара Алиева приоритетными были вопросы энергетики и коммуникаций".

    Как сообщает Report, об этом сказал министр энергетики Пярвиз Шахбазов на III Международном форуме SOCAR "Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка, нефтехимия", стартовавшем сегодня в Баку.

    По его словам, Азербайджан является гарантом энергетической безопасности Европы: 

    "Энергетическая политика Азербайджана надолго свяжет Азию и Европу. Считаю, что этот форум внесет ясность в вопросы будущего развития энергетики".

    Министр также отметил, что Азербайджан уделяет внимание энергетической безопасности: 

    "Азербайджан, наряду с традиционными источниками энергии, также уделяет внимание возобновляемым источникам. Это снижает зависимость от одного источника энергии".

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