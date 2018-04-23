Министр энергетики: Азербайджан уделяет внимание энергетической безопасности

© Report/ Firi Salim

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ "В национальной стратегии государственности Гейдара Алиева приоритетными были вопросы энергетики и коммуникаций".

Как сообщает Report, об этом сказал министр энергетики Пярвиз Шахбазов на III Международном форуме SOCAR "Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка, нефтехимия", стартовавшем сегодня в Баку.

По его словам, Азербайджан является гарантом энергетической безопасности Европы:

"Энергетическая политика Азербайджана надолго свяжет Азию и Европу. Считаю, что этот форум внесет ясность в вопросы будущего развития энергетики".

Министр также отметил, что Азербайджан уделяет внимание энергетической безопасности:

"Азербайджан, наряду с традиционными источниками энергии, также уделяет внимание возобновляемым источникам. Это снижает зависимость от одного источника энергии".