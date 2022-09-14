Министр энергетики: Азербайджан хорошо подготовлен в энергопереходу

Азербайджан хорошо подготовлен в энергетическому переходу. У страны есть специальная стратегия в этой сфере, которая реализуется без каких-либо опозданий.

Азербайджан хорошо подготовлен в энергетическому переходу. У страны есть специальная стратегия в этой сфере, которая реализуется без каких-либо опозданий.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил в ходе проходящего в Баку форума "Азербайджан: Перспективы роста в меняющейся глобальной экономике".

По словам министра, Азербайджан смог позаботиться о своей энергетической безопасности, которая необходима для энергетического перехода.

Парвиз Шахбазов отметил, что расширение производства возобновляемых источников энергии - очень важный момент в развитии экономики страны.

Министр добавил, что за 30 лет Азербайджан и Всемирный банк осуществляют очень тесное сотрудничество в сфере энергетики, в частности в рамках ЮГК.

"Сегодня мы продолжаем наше сотрудничество. Оно развивается как минимум по четырем направлениям, в частности включает оффшорную ветроэнергетику, либерализацию рынка электроэнергии. На данный момент ведется работа по созданию карты сотрудничества в этой сфере", заявил министр.

По его словам, инициативы страны в энергетической сфере позволили обеспечить энергетическую безопасность не только Азербайджана, но и других государств. При этом работы по расширению нефтегазовой инфраструктуры Азербайджана и других проектов с участием Азербайджана продолжается.