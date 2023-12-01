Министр: Энергетическое сотрудничество между Баку и Бухарестом приобретает общеевропейский масштаб

Энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Румынией диверсифицируется и приобретает общеевропейский масштаб.

Энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Румынией диверсифицируется и приобретает общеевропейский масштаб.

Как сообщает Report, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на приеме по случаю Национального дня Румынии.

"Товарооборот между двумя странами за 9 месяцев 2023 года вырос на 48% и составил 526 млн долларов. 56,5% товарооборота приходится на сырую нефть и нефтепродукты. Азербайджан является экспортером сырой нефти в Румынию. Расширяющаяся деятельность Государственной нефтяной компании (SOCAR) в Румынии, 74 заправочные станции и несколько топливных складов в 28 регионах, свидетельствует о наличии взаимовыгодных энергетических связей между нашими странами", - сказал он.