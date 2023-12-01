О нас

Министр: Энергетическое сотрудничество между Баку и Бухарестом приобретает общеевропейский масштаб

Министр: Энергетическое сотрудничество между Баку и Бухарестом приобретает общеевропейский масштаб Энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Румынией диверсифицируется и приобретает общеевропейский масштаб.
Энергетика
1 декабря 2023 г. 20:45
Министр: Энергетическое сотрудничество между Баку и Бухарестом приобретает общеевропейский масштаб

Энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Румынией диверсифицируется и приобретает общеевропейский масштаб.

Как сообщает Report, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на приеме по случаю Национального дня Румынии.

"Товарооборот между двумя странами за 9 месяцев 2023 года вырос на 48% и составил 526 млн долларов. 56,5% товарооборота приходится на сырую нефть и нефтепродукты. Азербайджан является экспортером сырой нефти в Румынию. Расширяющаяся деятельность Государственной нефтяной компании (SOCAR) в Румынии, 74 заправочные станции и несколько топливных складов в 28 регионах, свидетельствует о наличии взаимовыгодных энергетических связей между нашими странами", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Minister: Energy cooperation between Baku and Bucharest acquiring pan-European scale
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azərbaycan və Rumıniya arasında enerji əməkdaşlığı ümum-Avropa miqyası qazanır"

Экслюзивные новости

Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
29 ноября 2023 г. 15:53
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
29 ноября 2023 г. 15:11
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
29 ноября 2023 г. 15:06
Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
28 ноября 2023 г. 17:03
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
28 ноября 2023 г. 15:58
Британский эксперт: Азербайджан может стать примером для многих стран в вопросе разминирования
Британский эксперт: Азербайджан может стать примером для многих стран в вопросе разминирования
28 ноября 2023 г. 15:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi