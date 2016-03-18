​Министр экономики Турции побывал в Petkim

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ "Будучи Турецкой Республикой, мы постоянно поддерживали и поддерживаем строительство Трансанатолийского трубопровода (TANAP), нефтеперерабатывающего завода Star, контейнерного порта Petlim".

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Турции Мустафа Элиташ, посетивший Petkim PetroKimya Holding A.Ş. вместе с президентом SOCAR Energy Türkey Кянаном Явузом.

По словам М.Элиташ, реализуемые между Турцией и Азербайджаном мегаинвестиционные проекты еще больше укрепят связи между обеими странами.

Турецкий министр напомнил, что после теракта в Анкаре президент Азербайджана посетил столицу Турции и выразил соболезнование, а также подписал 6 стратегических соглашений.

Он подчеркнул, что наши страны разделяют идею "Одна нация, два государства" и являются стратегическими союзниками: "Президент Азербайджана Ильхам Алиев после страшного теракта посетил Анкару и выразил нашему уважаемому президенту свои соболезнования. Из-за террористического акта запланированное в Баку пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня по требованию господина Ильхама Алиева состоялось в Анкаре. В ходе визита господина президента в Анкару были подписаны 6 стратегических соглашений между странами. Президенты объявили об этих соглашениях на совместной пресс-конференции".

Кянан Явуз отметил, что работы по значимым для обеих стран проектам идут по запланированному графику. По его словам, международные финансовые институты выделили на финансирование нефтеперерабатывающего завода Star 3,3 млрд. долларов сроком на 18 лет, что является самым долгосрочным проектом в истории реального сектора Турции: "Нефтеперерабатывающий завод, который будет запущен в 2018 году, приведет к снижению зависимости Турции от импорта и станет первым частным предприятием с годовой мощностью 10 млн. тонн".

При посещении полуострова Petkim в составе делегации министр отметил, что SOCAR - крупнейшая зарубежная инвестиционная компания в Турции.

По его словам, деятельность на полуострове Petkim является одной из звеньев цепи "нефтепереработка-нефтехимия-энергетика-логистика-распределение". Он также заявил о готовности оказывать всестороннюю поддержку проектам, которые в конечном итоге станут частью первого химико-промышленного парка Турции.