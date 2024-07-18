Министр экономики провел в Италии встречи с рядом официальных лиц

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках визита в Италию провел ряд встреч с официальными лицами этой страны.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках визита в Италию провел ряд встреч с официальными лицами этой страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Минэкономики.

В ходе встречи с министром по делам предприятий и продукции "сделано в Италии" Адольфо Урсо было отмечено, что Азербайджан и Италия придают большое значение укреплению многовекторного стратегического партнерства.

Стороны также подчеркнули роль Азербайджана в развитии "Среднего коридора", как важного торгового маршрута, соединяющего Восток и Запад. Также была представлена информация о привлекательных инвестиционных возможностях для предпринимателей в Азербайджане.

Была подчеркнута успешная работа итальянских компаний в различных сферах экономики Азербайджана и важность расширения партнерства между деловыми кругами.

"На встрече с министром окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратини отмечены положительные результаты сотрудничества в энергетической сфере. Отмечено, что энергетическое сотрудничество является важной движущей силой двусторонних экономических отношений. Реализация Трансадриатического газопровода, одного из сегментов Южного газового коридора, является важной исторической вехой в наших отношениях. Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с итальянскими компаниями, имеющими необходимый опыт и ноу-хау в области "зеленого" энергоснабжения, производства и транспортировки "зеленого" водорода. Была подчеркнута важность проекта экспорта "зеленой энергии" из стран Центральной Азии через территорию Азербайджана в Европу в поддержке "зеленого перехода", - отметили в Минэкономики.

Кроме того, министры также обменялись мнениями о приоритетах COP29, глобальных выгодах и потенциальных возможностях партнерства.

Затем Микаил Джаббаров провел встречу с министром сельского хозяйства, продовольственного суверенитета и лесного хозяйства Италии Франческо Лоллобриджидой.

"Было отмечено, что участие многочисленных итальянских компаний в различных отраслях экономики Азербайджана, в том числе в проектах восстановления на освобожденных территориях, является показателем прочных экономических связей, и существуют потенциальные возможности для дальнейшего расширения этого партнерства.

На встрече обсуждены цели устойчивого экономического роста, эффективного использования ресурсов и обеспечения продовольственной безопасности. Стороны выразили намерение развивать партнерство в этом направлении и реализовывать имеющийся потенциал", - говорится в сообщении.