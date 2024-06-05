Министр экономики обсудил с компанией BP переход к устойчивым источникам энергии в Азербайджане

Министр экономики Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф провели встречу с исполнительным вице-президентом компании BP по производству и операциям Гордоном Биррелом.

Министр экономики Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф провели встречу с исполнительным вице-президентом компании BP по производству и операциям Гордоном Биррелом.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики.

На встрече было заявлено, что BP заинтересована в участии в энергетических проектах в Азербайджане, в том числе проектах по возобновляемой энергетике.

Обсуждены текущие операции компании в Азербайджане, потенциальные проекты и переход на устойчивые источники энергии на фоне глобальных климатических проблем, сообщили в ведомстве.