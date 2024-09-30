Министр экономики: Глобальные субсидии на ископаемое топливо достигли 7 трлн долларов

Согласно отчету Международного валютного фонда за 2023 год, глобальные субсидии на ископаемое топливо достигли 7 трлн долларов, что составляет примерно 7,1% мирового ВВП.

Согласно отчету Международного валютного фонда за 2023 год, глобальные субсидии на ископаемое топливо достигли 7 трлн долларов, что составляет примерно 7,1% мирового ВВП.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на Неделе климатических действий в Баку.

"Эти значительные вложения не только демонстрируют нашу постоянную зависимость от ископаемого топлива, но и создают основное препятствие на пути к переходу к устойчивым энергетическим решениям", - отметил он.

Министр подчеркнул, что возможности для трансформации значительно возрастут, если хотя бы часть этих субсидий будет направлена на возобновляемую энергию, зеленые технологии и инициативы по климатической устойчивости.

"Эти ресурсы могут не только ускорить переход к чистой энергии, но и стимулировать инновации, а также создать миллионы новых рабочих мест в "зеленой экономике". Потенциал для позитивных изменений огромен, и сейчас самое время использовать его для построения более устойчивого будущего", - сказал Джаббаров.