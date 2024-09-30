О нас

Министр экономики: Глобальные субсидии на ископаемое топливо достигли 7 трлн долларов

Министр экономики: Глобальные субсидии на ископаемое топливо достигли 7 трлн долларов Согласно отчету Международного валютного фонда за 2023 год, глобальные субсидии на ископаемое топливо достигли 7 трлн долларов, что составляет примерно 7,1% мирового ВВП.
Энергетика
30 сентября 2024 г. 11:45
Министр экономики: Глобальные субсидии на ископаемое топливо достигли 7 трлн долларов

Согласно отчету Международного валютного фонда за 2023 год, глобальные субсидии на ископаемое топливо достигли 7 трлн долларов, что составляет примерно 7,1% мирового ВВП.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на Неделе климатических действий в Баку.

"Эти значительные вложения не только демонстрируют нашу постоянную зависимость от ископаемого топлива, но и создают основное препятствие на пути к переходу к устойчивым энергетическим решениям", - отметил он.

Министр подчеркнул, что возможности для трансформации значительно возрастут, если хотя бы часть этих субсидий будет направлена на возобновляемую энергию, зеленые технологии и инициативы по климатической устойчивости.

"Эти ресурсы могут не только ускорить переход к чистой энергии, но и стимулировать инновации, а также создать миллионы новых рабочих мест в "зеленой экономике". Потенциал для позитивных изменений огромен, и сейчас самое время использовать его для построения более устойчивого будущего", - сказал Джаббаров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İqtisadiyyat naziri: "Qlobal qalıq yanacaq subsidiyaları 7 trilyon dollara çatıb"

Самое важное

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-й Ежегодной конференции МАП
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 29-й Ежегодной конференции МАП
29 сентября 2024 г. 18:55
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении
26 сентября 2024 г. 19:27
В Кяльбаджаре прошло очередное заседание Координационного штаба
ФотоВ Кяльбаджаре прошло очередное заседание Координационного штаба
25 сентября 2024 г. 19:58
На первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
ФотоНа первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
24 сентября 2024 г. 00:20
Мехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
ФотоМехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
23 сентября 2024 г. 19:34
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi