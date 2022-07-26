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Министр экономики: Доходы Ирана от экспорта нефти увеличились на 580%

Министр экономики: Доходы Ирана от экспорта нефти увеличились на 580% Доходы Ирана от экспорта нефти и конденсата за четыре месяца текущего иранского календарного года (начался 20 марта 2022 года) увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 580%.
Энергетика
26 июля 2022 г. 16:09
Министр экономики: Доходы Ирана от экспорта нефти увеличились на 580%

Доходы Ирана от экспорта нефти и конденсата за четыре месяца текущего иранского календарного года (начался 20 марта 2022 года) увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 580%.

Как передает Report cо ссылкой на IRNA, об этом заявил на брифинге министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи.

"Валютные поступления страны от экспорта нефти и конденсата, за первые четыре месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 580%", - сообщил министр.

Ранее в министерстве нефти Ирана сообщили, что доходы от нефтехимической промышленности за первые два месяца прошлого года составили 1,5 млрд долларов, а за первые два месяца этого года достигли 2,45 млрд долларов", говорится в сообщении.

Кроме того, ранее руководитель Центрального банка Ирана Али Салехабади заявил, что Иран полностью получает доходы от экспорта, в частности от продажи нефти.

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Версия на английском языке Economy Minister: Iran's oil revenues grow 580%

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