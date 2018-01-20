Министр экономического развития России: Текущие цены на нефть неустойчивы

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Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Текущие цены на нефть на уровне около 70 долларов за баррель неустойчивы и не обеспечивают долгосрочный баланс на рынке. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.

По словам министра цены на среднесрочную перспективу прогнозируются не выше 60 долларов за баррель: "Можно посмотреть просто на рыночные ожидания, если посмотреть на форвардную кривую, она показывает, что рынок весь ожидает снижение цен на нефть.", — сказал Орешкин журналистам.

М.Орешкин добавил, что текущее увеличение цен на нефть ведет к росту инвестиций и добычи разными странами, и не только США, а также и в некоторых странах Латинской Америки.