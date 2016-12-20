Министр: Добыча сланцевой нефти в США восстановится

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Минэнерго России ожидает частичного восстановления добычи сланцевой нефти в США, но такого перепроизводства, как в 2014-2015 годах, уже не будет. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете "Ведомости".

"Я думаю, что частично добыча в США восстановится, но такого перепроизводства, как в 2014-2015 годах, уже не будет", - сказал Новак.

Министр также отметил, что если эффективность добычи будет и дальше расти как сейчас, примерно на 15-20% в год, то он не исключает, что сланцевая нефть займет свою существенную нишу на рынке: "Но не забывайте, что потребление будет прирастать примерно на 1,1-1,2 млн баррелей в сутки ежегодно. Частично его будет покрывать сланцевая нефть".

По сведениям Report, на фоне резкого падения нефтяных цен добыча сланцевой нефти в США сократилась до 8,4 млн баррелей ежесуточно, однако сейчас, в результате восстановления нефтяных цен, добыча выросла до 8,8 млн баррелей/сутки. Помимо этого, количество активных нефтяных скважин, снизившееся в мае до минимальной отметки – 316 единиц, по итогам прошлой недели выросло на 61,4% - до 510 единиц.