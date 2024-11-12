Министр: Для перехода на зеленую энергию необходимо в 7 раз увеличить инвестиции в энергоэффективность

Несмотря на рекордные результаты прошлого года - установку 473 ГВт новых мощностей возобновляемой энергии и инвестиции в размере 570 млрд долларов США, для перехода на зеленую энергию эти показатели необходимо увеличить примерно более чем в два раза, а ин

Несмотря на рекордные результаты прошлого года - установку 473 ГВт новых мощностей возобновляемой энергии и инвестиции в размере 570 млрд долларов США, для перехода на зеленую энергию эти показатели необходимо увеличить примерно более чем в два раза, а инвестиции в энергоэффективность - в 7 раз.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на мероприятии "Диалог на уровне министров: Расширение инвестиций для трехкратного увеличения использования возобновляемой энергии и двукратного повышения энергоэффективности" в рамках COP29 в Баку.

Министр отметил, что инвестиции необходимы для модернизации и расширения сетей, увеличения возможностей хранения энергии, усиления мер энергоэффективности.

"Это требует привлечения в общей сложности 31,5 трлн долларов США в энергетический переход до 2030 года. Даже если все существующие национальные амбиции будут полностью реализованы, мы все равно отстанем на 30% от наших целей на 2030 год. Это важное предупреждение для нас - мы должны усилить наши глобальные усилия и повысить наши амбиции для ускорения энергетического перехода. Поэтому критически важно, чтобы председательство COP29 поддерживало, наряду с финансированием, инициативы "Обязательство по зеленым энергетическим зонам и коридорам", "Обязательство по глобальным энергохранилищам и сетям" и "Декларацию по водороду", - сказал Шахбазов.