​Министр: Цена на нефть ожидается в 50-60 долларов за баррель в среднесрочной перспективе

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ На мировом рынке цена на нефть ожидается в 50-60 долларов за баррель в среднесрочной перспективе.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, это прогнозирует глава министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак.

"Много разных факторов влияет на цену. Цена в среднесрочной перспективе 50-60 долларов будет отражать, на мой взгляд, некий баланс спроса и предложения в среднесрочной перспективе. Однако если баланс спроса и предложения перевернется в пользу спроса, цена может существенно вырасти - мы этого не исключаем, но я бы не хотел это прогнозировать", - добавил он.