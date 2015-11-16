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    ​Министр: Цена на нефть ожидается в 50-60 долларов за баррель в среднесрочной перспективе

    Глава минэнерго России не исключает роста цен

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ На мировом рынке цена на нефть ожидается в 50-60 долларов за баррель в среднесрочной перспективе.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, это прогнозирует глава министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак.

    "Много разных факторов влияет на цену. Цена в среднесрочной перспективе 50-60 долларов будет отражать, на мой взгляд, некий баланс спроса и предложения в среднесрочной перспективе. Однако если баланс спроса и предложения перевернется в пользу спроса, цена может существенно вырасти - мы этого не исключаем, но я бы не хотел это прогнозировать", - добавил он.

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