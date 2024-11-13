Министр Бразилии: Для поддержки "зеленого перехода" необходимы значительные финансовые ресурсы

17:39

Поддержка "зеленого" перехода требует выделения значительных финансовых ресурсов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Бразилии Иван Оливейра на мероприятии на тему "Привлечение масштабного частного капитала для зеленого перехода на развивающихся рынках и в развивающихся экономиках", организованном в павильоне Германии в рамках COP29 в Баку.

По его словам, значительная часть ликвидности, имеющейся на глобальных финансовых рынках, может и должна быть использована для поддержки "зеленого перехода": "В этом контексте гарантии являются важным, но все еще недостаточно используемым инструментом для привлечения "зеленых инвестиций". Существует несоответствие между инструментами гарантии и участниками этого процесса, и их роль в финансировании "зеленого перехода" по-прежнему ограничена".