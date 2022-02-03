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Министр: Партнерство между Азербайджаном и Болгарией в энергетике вступает в новый этап

Министр: Партнерство между Азербайджаном и Болгарией в энергетике вступает в новый этап Болгарское правительство сделает все возможное, чтобы обеспечить своевременное завершение IGB. Об этом в интервью Report сказал министр энергетики Болгарии Александр Николов.
Энергетика
3 февраля 2022 г. 17:26
Министр: Партнерство между Азербайджаном и Болгарией в энергетике вступает в новый этап

Благодаря возможности получать в полном объеме согласованные объемы газа из Азербайджана, партнерство между нашими двумя странами в энергетической сфере вступает в качественно новый этап.

Об этом в интервью Report сказал министр энергетики Болгарии Александр Николов.

"Углубление сотрудничества между нами является ключевым фактором в выполнении приоритетов болгарского правительства, связанных с диверсификацией, а именно с развитием и укреплением роли нашей страны в качестве газового хаба в регионе Юго‒Восточной Европы", - заявил А. Николов.

По его словам, болгарское правительство сделает все возможное, чтобы обеспечить своевременное завершение IGB.

"Министерство энергетики проводит регулярные встречи как с подрядчиком, так и с поставщиками, чтобы ускорить работы по строительству интерконнектора. Встречи также проводятся на самом высоком политическом уровне – между премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом", - сказал министр, отметив, что задержка в реализации проекта создает серьезные трудности для болгарского государственного поставщика природного газа - Bulgargaz EAD.

Министр также добавил, что компания является крупным пользователем трубопровода, заключив контракт на передачу природного газа с проектной компанией ICGB на долгосрочное использование пропускной способности линии для обеспечения передачи природного газа со 2-й фазы месторождения "Шахдениз" в Азербайджане в соответствии с контрактом от 19 сентября 2013 года на поставку природного газа в объеме 1 млрд. кубометров в год в течение 25 лет.

С полным текстом интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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Версия на английском языке Minister: Energy partnership between Azerbaijan and Bulgaria entering qualitatively new stage

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