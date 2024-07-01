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Министр: Болгария будет играть важную роль в экспорте зеленой энергии из Азербайджана

Министр: Болгария будет играть важную роль в экспорте зеленой энергии из Азербайджана Болгария будет играть важную роль в проекте экспорта зеленой энергии из Азербайджана в Европу .
Энергетика
1 июля 2024 г. 12:26
Министр: Болгария будет играть важную роль в экспорте зеленой энергии из Азербайджана

Болгария будет играть важную роль в проекте экспорта зеленой энергии из Азербайджана в Европу .

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики Болгарии Владимир Малинов на 6-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Болгарией в Баку.

По его словам, еще одной областью со значительным потенциалом для сотрудничества является развитие возобновляемых источников энергии.

Малинов также напомнил, что на минувшей неделе Совет Министров Болгарии одобрил участие страны в совместном предприятии по проекту "Зеленая энергия" (коридор зеленой энергии Азербайджан - Грузия-Европа). В проекте будет участвовать Болгарский энергетический холдинг и его дочерние компании.

"Болгария будет играть важную роль в проекте благодаря своей развитой системе передачи электроэнергии, высокопроизводительным межсетевым соединениям с соседними странами, развитому рынку электроэнергии и возможностей для инвестиций в возобновляемую энергетику, а также растущему спросу на зеленую энергию не только в Болгарии, но и во всем регионе", - сказал он.

Министр отметил, что существует ряд областей, представляющих интерес для Болгарии и Азербайджана.

"Я уверен, что шестое заседание межправительственной комиссии даст дополнительный стимул для дальнейшего общения", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Bolqarıstan Azərbaycandan “yaşıl enerji”nin ixracında mühüm rol oynayacaq”
Версия на английском языке Minister: Bulgaria to play important role in export of green energy from Azerbaijan

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