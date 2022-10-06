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Министр Болгарии: Идет работа с Азербайджаном в направлении бартера газа и удобрений

Министр Болгарии: Идет работа с Азербайджаном в направлении бартера газа и удобрений Ведется работа над возможностью бартера газа и удобрений между Азербайджаном и Болгарией.
Энергетика
6 октября 2022 г. 05:15
Министр Болгарии: Идет работа с Азербайджаном в направлении бартера газа и удобрений

Ведется работа над возможностью бартера газа и удобрений между Азербайджаном и Болгарией.

Как сообщает Report со ссылкой на болгарскую прессу, об этом заявил министр экономики и промышленности страны Никола Стоянов.

По словам министра, идея бартера электроэнергии и газа между двумя странами переросла в идею бартера газа и готовой продукции. По словам Стоянова, это означает, что у нас есть два крупных завода по производству удобрений, и Азербайджан является крупным производителем удобрений.

«Транспортировать удобрения дешевле, чем газ. То есть, если страна поставляет газ на этот завод, взамен она может давать ему удобрения, и, таким образом, не нужно будет нести логистические затраты на транспортировку. Азербайджан может продавать удобрения непосредственно Европе», - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstanın naziri: “Azərbaycanla qaz və gübrə barteri istiqamətində iş aparılır”

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