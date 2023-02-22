​​​​​​​Министр: Благодаря Гейдару Алиеву экспорт углеводородных ресурсов Каспия стал реальностью

Сегодня 15% производимой в Азербайджане электроэнергии приходится на долю теплоэлектростанции (ТЭС) "Азербайджан"

Сегодня 15% производимой в Азербайджане электроэнергии приходится на долю теплоэлектростанции (ТЭС) "Азербайджан".

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов сказал на мероприятии "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - автор независимой энергетической политики Азербайджана", посвященном 100-летию со дня рождения великого лидера.

По словам Шахбазова, именно благодаря Гейдару Алиеву добыча и экспорт на внешние рынки углеводородных ресурсов Каспийского моря стали реальностью:

"К заслугам Гейдара Алиева относится ввод в эксплуатацию в советское время наряду с крупнейшей на Кавказе ТЭС "Азербайджан" 6 электростанций общей мощностью более 3 тысяч МВт и 17 подстанций различного напряжения, а в годы независимости - электростанций мощностью 620 МВт и 6 подстанций, а также развитие нефтяной промышленности.

Благодаря воле и решимости общенационального лидера Гейдара Алиева стало возможным подписание первого в истории нефтяной промышленности Азербайджана долгосрочного международного соглашения - "Контракта века". Совместная с международными нефтяными компаниями разработка углеводородных ресурсов Каспия и их экспорт на внешние рынки превратились из мифа в реальность".