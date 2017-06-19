Министр: Баланс на рынке нефти восстановится в четвертом квартале этого года

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Нефтяной рынок движется в правильном направлении, но ему все еще нужно время для балансировки.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом рассказал министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в интервью газете Asharq al-Awsat, базирующейся в Лондоне.

По его словам, согласно текущим прогнозам, баланс на рынке восстановится в четвертом квартале этого года, учитывая рост добычи сланцевой нефти.

"Считаю, что фундаментальные рыночные факторы движутся в правильном направлении, но с учетом существенного избытка запасов в последние годы, необходимо время, чтобы стал виден эффект от сокращения", - сказал он, коснувшись глобальной сделки об ограничении добычи.

По его словам, уровни добычи в Ливии и Нигерии находятся в пределах, установленных на встрече ОПЕК в Алжире в сентябре 2016 года, когда нефтекартель договорился сократить добычу впервые с 2008 года.

"Они не должны считаться угрозой инициативе", - сказал Фалих.

Отметим, что добыча нефти ОПЕК выросла на 336 тыс. баррелей в сутки в мае из-за восстановления добычи в Нигерии и Ливии.