Министр: Бакинский энергофорум усилит партнерство между Сомали и Азербайджаном

Бакинский энергетический форум станет важной платформой для укрепления энергетического сотрудничества между Сомали и Азербайджаном.

Бакинский энергетический форум станет важной платформой для укрепления энергетического сотрудничества между Сомали и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики и водных ресурсов Сомали Абдуллахи Бидхаан Варсаме в ходе 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума,

"Руководствуясь планом национальной трансформации, Сомали реализует масштабные инициативы по расширению доступа к электроэнергии, использованию потенциала возобновляемых источников и укреплению климатической устойчивости", - отметил министр.

Он сообщил, что в рамках этих усилий Сомали подписало меморандум о взаимопонимании с Министерством энергетики Азербайджана, который предусматривает укрепление сотрудничества в сфере развития возобновляемой энергетики, наращивания потенциала и обмена знаниями.

"Я убежден, что Бакинский энергетический форум предоставит стратегическую платформу для взаимодействия с глобальными техническими, финансовыми и политическими партнерами. Это поддержит реформы в энергетическом секторе Сомали и наши усилия по обеспечению устойчивого и инклюзивного энергетического будущего", - добавил А. Варсаме.

Министр также сообщил, что в Сомали построена солнечная электростанция, которая будет производить не менее 800 мегаватт возобновляемой энергии.

"Мы продолжим двигаться в этом направлении, потому что считаем возобновляемую энергетику приоритетной по сравнению с ископаемым топливом. Наша цель - привлечь инвестиции в развитие “зеленой энергетики". У Сомали есть для этого все необходимые ресурсы и потенциал. Страна переживает трансформационный период восстановления и институционального строительства, а реформы в энергетике занимают центральное место в нашей стратегии национального развития", - подчеркнул он.