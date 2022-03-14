Министр: Азербайджан является вторым основным поставщиком электроэнергии в Грузию

Грузия импортирует электроэнергию из России и Азербайджана. Объем поставок из России составляет примерно 1,2 ГВт/ч, а из Азербайджана - около 600 МВт/ч. В то же время осуществляется импорт из Армении.

Грузия импортирует электроэнергию из России и Азербайджана. Объем поставок из России составляет примерно 1,2 ГВт/ч, а из Азербайджана - около 600 МВт/ч. В то же время осуществляется импорт из Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.

По его словам, Грузия удовлетворяет 10-14% своих потребностей в электроэнергии за счет импорта.

Министр отметил, что в настоящее время проблем с электроснабжением страны нет: “В зимние месяцы импорт в основном растет, а в весенне-летние месяцы остаются излишки электроэнергии отечественного производства. В Грузии ожидается рост местного производства, и поэтому наша зависимость от импорта в ближайшие месяцы сократится”.