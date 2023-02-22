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Министр: Азербайджан укрепит позиции поставщика возобновляемой энергии и "зеленого" водорода 

Министр: Азербайджан укрепит позиции поставщика возобновляемой энергии и "зеленого" водорода  Проекты, связанные с производством "зеленой" энергии мощностью до 25 гигаватт, усилят позиции Азербайджана как поставщика возобновляемой энергии и "зеленого" водорода в средне- и долгосрочной перспективе.
Энергетика
22 февраля 2023 г. 12:05
Министр: Азербайджан укрепит позиции поставщика возобновляемой энергии и зеленого водорода 

Проекты, связанные с производством "зеленой" энергии мощностью до 25 гигаватт, усилят позиции Азербайджана как поставщика возобновляемой энергии и "зеленого" водорода в средне- и долгосрочной перспективе.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Парвиз Шахбазов сказал на мероприятии на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - автор независимой энергетической политики Азербайджана".

По словам министра, энергетическое и геополитическое значение Азербайджана продолжает расти благодаря постоянному вкладу нашей страны в глобальную энергетическую безопасность, и Европейский Союз заинтересован в том, чтобы вывести энергетическое партнерство с Азербайджаном на новый уровень.

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Версия на английском языке Minister: Azerbaijan's position as supplier of renewable energy and green hydrogen will be strengthened
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azərbaycanın bərpa olunan enerji və "yaşıl" hidrogenin təchizatçısı kimi mövqeyi gücləndiriləcək"

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