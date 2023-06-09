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Министр: Азербайджан развивает "зеленую энергетику", чтобы стать страной зеленого роста

Министр: Азербайджан развивает "зеленую энергетику", чтобы стать страной зеленого роста Азербайджан развивает "зеленую энергетику" для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность своих партнеров и стать к 2030 году страной зеленого роста с чистой окружающей средой.
Энергетика
9 июня 2023 г. 13:42
Министр: Азербайджан развивает зеленую энергетику, чтобы стать страной зеленого роста

Азербайджан развивает "зеленую энергетику" для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность своих партнеров и стать к 2030 году страной зеленого роста с чистой окружающей средой.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэнерго, об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов в ходе своего выступления на сессии, посвященной теме "Региональное развитие в сфере возобновляемых источников энергии: альтернативные пути обеспечения энергетической безопасности" в рамках Астанинского международного форума.

По словам министра, одним из источников дополнительных поставок газа из Азербайджана в европейские страны в соответствии с обновленным стратегическим энергетическим партнерством с Евросоюзом является именно "зеленая энергетика": "Широкое использование возобновляемых источников энергии позволяет Азербайджану быть как экспортером "зеленой энергии", так и увеличить экспортные возможности за счет сэкономленного в больших объемах газа".

Мероприятие продолжилось панельными дискуссиями. Компании Казахстана, а также стран, представленных на мероприятии, были приглашены к участию в проектах по "зеленой энергетике" и энергетическому переходу в Азербайджане.

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Версия на английском языке Minister: Azerbaijan develops green energy to become country of green growth
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Azərbaycan “yaşıl enerji”ni yaşıl artım ölkəsinə çevrilmək üçün inkişaf etdirir”

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