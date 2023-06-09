Министр: Азербайджан развивает "зеленую энергетику", чтобы стать страной зеленого роста

Азербайджан развивает "зеленую энергетику" для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность своих партнеров и стать к 2030 году страной зеленого роста с чистой окружающей средой.

Азербайджан развивает "зеленую энергетику" для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность своих партнеров и стать к 2030 году страной зеленого роста с чистой окружающей средой.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэнерго, об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов в ходе своего выступления на сессии, посвященной теме "Региональное развитие в сфере возобновляемых источников энергии: альтернативные пути обеспечения энергетической безопасности" в рамках Астанинского международного форума.

По словам министра, одним из источников дополнительных поставок газа из Азербайджана в европейские страны в соответствии с обновленным стратегическим энергетическим партнерством с Евросоюзом является именно "зеленая энергетика": "Широкое использование возобновляемых источников энергии позволяет Азербайджану быть как экспортером "зеленой энергии", так и увеличить экспортные возможности за счет сэкономленного в больших объемах газа".

Мероприятие продолжилось панельными дискуссиями. Компании Казахстана, а также стран, представленных на мероприятии, были приглашены к участию в проектах по "зеленой энергетике" и энергетическому переходу в Азербайджане.