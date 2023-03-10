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Министр: Азербайджан пытается создать новые энергетические коридоры

Министр: Азербайджан пытается создать новые энергетические коридоры Азербайджан пытается создать новые энергетические коридоры. Мы стремимся создать необходимые условия для реализации этих проектов.
Энергетика
10 марта 2023 г. 15:34
Министр: Азербайджан пытается создать новые энергетические коридоры

Азербайджан пытается создать новые энергетические коридоры. Мы стремимся создать необходимые условия для реализации этих проектов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов во время выступления на очередном панельном заседании на тему "Роль новых энергетических и транспортных коридоров в зоне Евразии" в рамках X Глобального Бакинского форума.

По его словам, закрытие маршрута Шелкового пути негативно сказалось на экономиках: "Сегодняшняя ситуация ничем не отличается от той, что была тогда. Цель Азербайджана - обеспечить безопасными энергетическими ресурсами наш регион и другие страны. У нас есть несколько проектов. Они будут реализовываться совместно с нашими партнерами".

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Версия на азербайджанском языке Energetika naziri: “Azərbaycan yeni enerji dəhlizlərini qurmağa çalışır”

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