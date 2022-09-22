Министр: Азербайджан поставил в Европу более 16 млрд кубометров газа менее чем за 2 года

Министр: Азербайджан поставил в Европу более 16 млрд кубометров газа менее чем за 2 года

Менее чем за два года в Европу было поставлено более 16 миллиардов кубометров газа. Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов в ходе выступления на 5-й Румынской международной газовой конференции, проходившей под девизом "М

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Менее чем за два года в Европу было поставлено более 16 миллиардов кубометров газа.



Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов в ходе выступления на 5-й Румынской международной газовой конференции, проходившей под девизом "Мост в будущее".



П.Шахбазов выступил на министерской встрече, прошедшей с участием премьер-министра Румынии Николая Сиука, а также на министерской панели «От видения к реальности».



Министр рассказал о вкладе Азербайджана в обеспечение поставок диверсифицированных источников, которые сбалансируют энергетические рынки с целью ликвидации энергетического кризиса.



«Поставки газа в Европу увеличатся на 40% с 8,2 млрд кубометров до 11,5 млрд кубометров к концу 2022 года. В свою очередь, это является подтверждением работы Южного газового коридора на максимальной мощности, бесперебойности и стабильности. Сегодняшняя роль Южного газового коридора в обеспечении энергетической безопасности является реальным выражением видения президента Азербайджана Ильхама Алиева», - подчеркнул он.



Министр отметил, что для удвоения экспорта природного газа до 20 миллиардов кубометров необходимо осуществить инвестиции в увеличение пропускной способности и производства трубопроводов, заключить контракты и принять технические меры.



«Наш общий интерес заключается в скорейшей реализации этого проекта. Меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области энергетики между Азербайджаном и Европейским Союзом, подписанный в июле, является решающим шагом для нашей совместной работы и обеспечивает необходимую политическую волю. Мы верим, что благодаря совместной политической воле азербайджанский природный газ поступит в Европу в решающий для энергетической безопасности момент – в 2027 году», - заявил Шахбазов.



Министр также подчеркнул важность грузино-румынского проекта по энергетике и цифровой связи по дну Черного моря в передаче ветровой энергии с Каспийского моря в Европу и реализации коридора «зеленой энергии». Было отмечено, что наша страна станет надежным партнером в «зеленой энергетике», и эти новые приоритеты сотрудничества поднимут энергетическое партнерство с Румынией на новый этап. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке Minister: ‘Azerbaijan supplied Europe with over 16 billion cubic meters of gas in less than 2 years’