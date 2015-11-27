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    ​Министр: Азербайджан не торопится стать полноправным членом GECF

    По словам министра, Азербайджан исследует перспективы членства в этой организации

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан не торопится стать полноправным членом Форума стран-экспортеров газа (GECF). Как сообщает Report, об этом сказал на организованном для журналистов брифинге министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев.

    По словам министра, Азербайджан исследует перспективы членства в этой организации: "На мероприятии в Иране мне тоже задавали вопрос в связи с полноправным членством. Однако я тогда отметил, что надо подождать хотя бы год. Нас пока удовлетворяет статус наблюдателя. Мы не торопимся принять решение". 

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