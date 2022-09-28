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Министр: Азербайджан инвестировал в тюркские государства 21,3 млрд долларов

Министр: Азербайджан инвестировал в тюркские государства 21,3 млрд долларов В настоящее время торговый оборот Азербайджана с членами Организации тюркских государств (ОТГ) превысил 4,6 млрд долларов США, в экономику Азербайджана эти страны вложили 13,8 млрд долларов США, а в Азербайджан в страны-члены ОТГ - 21,3 млрд долларов США.
Энергетика
28 сентября 2022 г. 17:30
Министр: Азербайджан инвестировал в тюркские государства 21,3 млрд долларов

В настоящее время торговый оборот Азербайджана с членами Организации тюркских государств (ОТГ) превысил 4,6 млрд долларов США, в экономику Азербайджана эти страны вложили 13,8 млрд долларов США, а в Азербайджан в страны-члены ОТГ - 21,3 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов во время выступления на втором заседании министров энергетики ОТГ в Алматы, Казахстан.

Министр оценил ОТГ как эффективную платформу для сотрудничества, стратегическое значение которой возрастает в современных реалиях геополитической и энергетической безопасности. Он отметил, что усиливающиеся в последнее время взаимные визиты лидеров тюркских государств, их решения, обеспечивающие углубление отношений между нашими странами, повышение уровня союзничества, служат укреплению тюркского единства.

"Роль TANAP и TAP в диверсифицированном и устойчивом энергоснабжении создала необходимость обновления стратегического энергетического партнерства ЕС с Азербайджаном и увеличения экспорта в Европу до 20 млрд кубометров к 2027 году. Расширение Южного газового коридора не только укрепляет позиции Азербайджана и Турции в обеспечении энергетической безопасности в широком географическом пространстве, но и создает возможности для выхода братских стран на новые рынки”, - сказал Шахбазов.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan invested $21.3B in Turkic states – energy minister
Версия на азербайджанском языке ФотоNazir: “Azərbaycan türk dövlətlərinə 21,3 milyard dollar investisiya qoyub”

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