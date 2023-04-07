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Министр: Азербайджан готов сотрудничать с Казахстаном в сфере возобновляемых источников энергии

Министр: Азербайджан готов сотрудничать с Казахстаном в сфере возобновляемых источников энергии Азербайджан готов сотрудничать с компаниями Казахстана в сфере возобновляемых источников энергии.
Энергетика
7 апреля 2023 г. 13:54
Министр: Азербайджан готов сотрудничать с Казахстаном в сфере возобновляемых источников энергии

Азербайджан готов сотрудничать с компаниями Казахстана в сфере возобновляемых источников энергии.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов на состоявшемся сегодня в Баку 19-м заседании совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном.

"Азербайджан проводит важную работу по переходу на "зеленую энергию". В протокол сегодняшнего заседания включены основные направления сотрудничества двух стран, в том числе вопросы сотрудничества в сфере энергетики", - сказал министр.

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Версия на английском языке Minister of Energy: Azerbaijan ready to cooperate with Kazakhstan in renewable energy
Версия на азербайджанском языке Energetika naziri: "Qazaxıstanla bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlığa hazırıq"

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