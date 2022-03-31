Министр: 7,2 ГВт потенциала ветроэнергетики Каспия будут реализованы до 2036 года

7,2 ГВт богатого потенциала ветроэнергетики Каспийского моря мы намерены реализовать до 2036 года.
Как передает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, об этом министр Пярвиз Шахбазов сказал на встрече с советником федерального канцлера Германии по вопросам экономики, госсекретарем Йоргом Кукисом в рамках "Берлинского диалога по энергетическому переходу".
На встрече были обсуждены вопросы глобальной энергетической повестки, расширение Южного газового коридора, превращения Азербайджана в поставщика "зеленой энергии" в Европу и развитие двустороннего энергетического сотрудничества.
Было отмечено, что Азербайджан, долгие годы являющийся поставщиком нефти, посредством одного из крупнейших проектов 21 века - Южного газового коридора превратился в поставщика газа для европейских стран, а расширение этого коридора требует решения ряда необходимых вопросов на основе многостороннего сотрудничества. Также было доведено до сведения, что сейчас у Азербайджана имеются планы по экспорту в Европу возобновляемой энергии.
П.Шахбазов отметил, что производимая "зеленая энергия" может поставляться в Европу, к примеру, по подводной ЛЭП в Черном море.
"В то же время рассматривается экспорт водорода в виде смеси. Оба эти варианта вполне реально осуществить", - добавил министр.