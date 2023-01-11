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Министерство энергетики выдало 155 разрешений в прошлом году

Министерство энергетики выдало 155 разрешений в прошлом году В четвертом квартале 2022 года Министерством энергетики в соответствии с правилами “Выдачи специальных разрешений на товары, подпадающие под экспортный контроль (работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности)” выдано 51 разрешение на импорт, эк
Энергетика
11 января 2023 г. 15:04
Министерство энергетики выдало 155 разрешений в прошлом году

В четвертом квартале 2022 года Министерством энергетики в соответствии с правилами “Выдачи специальных разрешений на товары, подпадающие под экспортный контроль (работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности)” выдано 51 разрешение на импорт, экспорт и транзит.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, 38 из этих разрешений касались импорта, 2 - экспорта и 11 - транзита товаров, подпадающих под экспортный контроль.

Всего за январь-декабрь 2022 года Минэнерго выдало 155 разрешений, из которых 127 - на импорт, 8 - на экспорт, 20 - на транзит.

За отчетный период выдача всех разрешений осуществлялась через Бакинский центр "ASAN Service" № 5.

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