Министерство энергетики во втором квартале этого года выдало 51 разрешение

Во втором квартале этого года Министерство энергетики выдало 51 разрешение на импорт, экспорт и транзит товаров, подпадающих под экспортный контроль, в соответствии с правилами "Выдачи специальных разрешений на товары, подпадающие под экспортный контроль

Во втором квартале этого года Министерство энергетики выдало 51 разрешение на импорт, экспорт и транзит товаров, подпадающих под экспортный контроль, в соответствии с правилами "Выдачи специальных разрешений на товары, подпадающие под экспортный контроль (работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности)".

Как сообщает Report со ссылкой на Минэнерго, 33 из них были связаны с импортом товаров, подпадающих под экспортный контроль, 1 - с экспортом, 15 - с транзитом, 1 - с производством электроэнергии и 1 - с разрешением на оборот предметов, гражданский оборот которых ограничен.

За отчетный период выдача всех разрешений осуществлялась через Бакинский центр ASAN xidmət №7.