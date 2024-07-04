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Министерство энергетики во втором квартале этого года выдало 51 разрешение

Министерство энергетики во втором квартале этого года выдало 51 разрешение Во втором квартале этого года Министерство энергетики выдало 51 разрешение на импорт, экспорт и транзит товаров, подпадающих под экспортный контроль, в соответствии с правилами "Выдачи специальных разрешений на товары, подпадающие под экспортный контроль
Энергетика
4 июля 2024 г. 14:45
Министерство энергетики во втором квартале этого года выдало 51 разрешение

Во втором квартале этого года Министерство энергетики выдало 51 разрешение на импорт, экспорт и транзит товаров, подпадающих под экспортный контроль, в соответствии с правилами "Выдачи специальных разрешений на товары, подпадающие под экспортный контроль (работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности)".

Как сообщает Report со ссылкой на Минэнерго, 33 из них были связаны с импортом товаров, подпадающих под экспортный контроль, 1 - с экспортом, 15 - с транзитом, 1 - с производством электроэнергии и 1 - с разрешением на оборот предметов, гражданский оборот которых ограничен.

За отчетный период выдача всех разрешений осуществлялась через Бакинский центр ASAN xidmət №7.

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