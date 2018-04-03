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    Министерство энергетики уходит из Дома правительства в Баку

    © Report

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Министерство энергетики Азербайджана уходит из Дома правительства.

    Как сообщает Report, вчера аппарат министерства начал подготовку к переезду по новому адресу.

    Министерству выделены 12, 14 и 16-й этажи бизнес-центра Chinar Plaza на пр. Гейдара Алиева, 152. Сюда же переселят подведомственные министерству структуры.

    Помещения по прежнему адресу министерства энергетики в Доме правительства планируется передать на баланс министерства экономики.

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