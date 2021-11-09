Министерство энергетики провело акцию по посадке деревьев по случаю Дня Победы

По инициативе и при организации министерства энергетики на территории Гобустанской гибридной электростанции проведена акция по посадке деревьев по случаю 8 ноября - Дня Победы.

По инициативе и при организации министерства энергетики на территории Гобустанской гибридной электростанции проведена акция по посадке деревьев по случаю 8 ноября - Дня Победы.

Как передает Report со ссылкой на министерство, в мероприятии приняли участие сотрудники аппарата министерства и подведомственных структур.

В ходе акции на территории Гобустанской гибридной электростанции посажены 298 различных видов деревьев.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов поздравил сотрудников ведомства с Днем Победы, рассказал об отваге нашей победоносной армии под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, отметил, что народ с почтением чтит память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность страны.

Сотрудники министерства посетили семьи шехидов в Гобустане, вручили им подарки в связи с Днем Победы.