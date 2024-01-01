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Минэнергетики подготовило видеоролик "Энергетика Азербайджана - итоги 2023 года"

Минэнергетики подготовило видеоролик "Энергетика Азербайджана - итоги 2023 года" Министерство энергетики подготовило видеоролик "Энергетика Азербайджана - итоги 2023 года".
Энергетика
1 января 2024 г. 11:20
Минэнергетики подготовило видеоролик Энергетика Азербайджана - итоги 2023 года

Министерство энергетики подготовило видеоролик "Энергетика Азербайджана - итоги 2023 года".

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в соцсети "Х" написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

Министр отметил, что 2023 год был богат на значимые события, такие как начало деятельности в рамках коридора "зеленой" энергии Азербайджан-Европа, выбор Азербайджана в качестве принимающей стороны COP29.

Он отметил, что 2023 год запомнился интеграцией в единую энергетическую систему Карабаха, включая Ханкенди, вводом в эксплуатацию Гарадагской солнечной электростанции и гидроэлектростанции мощностью 140,6 МВт, увеличением мощностей "зеленого" производства на 28,4%, началом добычи на месторождении "Абшерон".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan energetikası 2023-cü ildə - VİDEOÇARX

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