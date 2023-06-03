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Министерство энергетики и SOCAR подписали три меморандума о взаимопонимании

Министерство энергетики и SOCAR подписали три меморандума о взаимопонимании Между Министерством энергетики и компанией TotalEnergies Renewables SAS был подписан “Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в связи с деятельностью по оценке и реализации проектов ветряных электростанций на суше мощностью 250 МВт, солнечных элект
Энергетика
3 июня 2023 г. 13:15
Министерство энергетики и SOCAR подписали три меморандума о взаимопонимании

Между Министерством энергетики и компанией TotalEnergies Renewables SAS был подписан “Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в связи с деятельностью по оценке и реализации проектов ветряных электростанций на суше мощностью 250 МВт, солнечных электростанций мощностью 250 МВт в Нахчыванской АР, а также систем хранения энергии”.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, церемония подписания состоялась на специальной сессии в рамках Бакинской энергетической недели в городе Нахчыван.

Кроме того, между министерством и ООО Nobel Energy Management был подписан “Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в связи со строительством солнечной электростанции мощностью 400 МВт в Нахчыванской АР и экспорту электроэнергии в Турцию”.

В рамках мероприятия Государственная нефтяная компания (SOCAR) и China Energy International Group Co.Ltd подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает развитие проектов возобновляемых источников энергии на территории Азербайджана, организацию обмена опытом между сторонами, оптимальный подход к реализации потенциальных проектов в техническом и финансовом плане и другие вопросы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоEnergetika Nazirliyi və SOCAR ümumilikdə üç Anlaşma Memorandumu imzalayıb

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