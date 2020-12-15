Министерство энергетики: Газоснабжение Нахчывана станет более устойчивым

Сегодня ожидается подписание Меморандума о взаимопонимании по поставкам природного газа из Турции в Азербайджан

Сегодня ожидается подписание Меморандума о взаимопонимании по поставкам природного газа из Турции в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

Вопрос был поднят главами государств на встрече в феврале этого года. "Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики и природных ресурсов Турецкой республики и Министерством энергетики Азербайджанской Республики о поставках природного газа из Турции в Нахчыванскую Автономную Республику" будет подписан сегодня в Турции, и министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов уже находится с визитом в Турции.

Отмечено, что с 2005 года Азербайджан осуществлял поставки природного газа в Нахчыван посредством своп-операций через Иран: “Этот договор действует до 2025 года. На основании этого соглашения своп-операции продолжаются. В то же время с целью еще большей устойчивости газоснабжения Нахчывана и диверсификации поставок газа в автономную республику будут осуществляться поставки из Турции”.

Для Азербайджана уже появилась новая возможность: “Пропускная способность Южно-Кавказского газопровода расширена. Через этот газопровод азербайджанский природный газ поставляется в Турцию. А с турецкой стороны этот газ будет передаваться в Игдыр, а оттуда в Нахчыван".

Объемы и сроки поставок природного газа из Игдыра в Нахчыван станут известны после подписанного сегодня меморандума о взаимопонимании.

Отметим, что будет построен новый трубопровод для транспортировки природного газа из Игдыра в автономную республику.

Проект будет реализован SOCAR и BOTAŞ.