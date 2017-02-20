Министерство: Азербайджан покроет 25% газовых потребностей Болгарии

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджанский газ покроет четверть потребностей Болгарии в природном газе. Как сообщает Report, об этом заявили в министерстве энергетики Болгарии сайту BGNES.

Отмечается, что поставки азербайджанского газа в Болгарию запланированы на начало 2020 года, а строительство интерконнектора Греция-Болгария (Interconnector Greece-Bulgaria-IGB) завершится в конце 2019 года.

Отмечается, что 23 февраля в Баку пройдет 3-е заседание Консультативного совета Южного газового коридора, на котором Болгарию представит министр энергетики Николай Павлов. “Проект Южного газового коридора играет важную роль в снабжении Болгарии азербайджанским газом. Как известно, Bulgargaz EAD подписал долгосрочный контракт на закупку 1 млрд кубометров газа с месторождения “Шахдениз-2”. Азербайджанский газ покроет четверть потребностей Болгарии. Это значительная доля в диверсификации источников и маршрутов поставок газа в страну”, - сообщили в министерстве энергетики.