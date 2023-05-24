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Министерство: 326 компаний из 37 стран подтвердили участие в Бакинской энергетической неделе

Министерство: 326 компаний из 37 стран подтвердили участие в Бакинской энергетической неделе Объединяющая три престижных мероприятия Бакинская энергетическая неделя пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня.
Энергетика
24 мая 2023 г. 12:51
Министерство: 326 компаний из 37 стран подтвердили участие в Бакинской энергетической неделе

Объединяющая три престижных мероприятия Бакинская энергетическая неделя пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил руководитель пресс-службы Министерства энергетики Джахид Микаилов.

По его словам, в рамках самого престижного энергетического мероприятия в Каспийском регионе - Бакинской энергетической недели - пройдут 28-я Международная выставка Caspian Oil&Gas, 11-я Каспийская международная выставка энергетики и зеленой энергии Caspian Power и 28-й Бакинский энергетический форум.

Выставки Caspian Oil&Gas и Caspian Power пройдут в Бакинском Экспо-центре, а Бакинский энергетический форум - в Бакинском Конгресс центре.

По словам Дж.Микаилова, Бакинская энергетическая неделя официально поддерживается Министерством энергетики и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR): "326 компаний из 37 стран подтвердили свое участие в мероприятиях, которые пройдут в рамках Бакинской энергетической недели. В мероприятиях будут представлены компании из Азербайджана, Соединенных Штатов Америки, Германии, Австрии, Беларуси, ОАЭ, Болгарии, Великобритании, Китая, Алжира, Филиппин, Финляндии, Франции, Грузии, Испании, Израиля, Швеции, Швейцарии, Италии, Канады, Кувейта, Казахстана, Венгрии, Монако, Нидерландов, Норвегии, Узбекистана, Румынии, Российской Федерации, Сербии, Саудовской Аравии, Сингапура, Таиланда, Турции, Вьетнама и Японии".

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Версия на английском языке Energy ministry: 326 companies from 37 countries confirmed their participation in Baku Energy Week
Версия на азербайджанском языке Energetika Nazirliyi: "Bakı Enerji Həftəsində 37 ölkədən 326 şirkət iştirakını təsdiq edib"

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