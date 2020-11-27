Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ проведет неформальную встречу

Встреча намечена на 28 ноября

Сопредседатели министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман проведут неформальную встречу с участниками комитета 28 ноября.

Как передает Report, об этом сообщил Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, предполагается, что встреча будет носить характер "неформального обсуждения".

В понедельник, 30 ноября, пройдет конференция ОПЕК, на 1 декабря – встреча министров стран ОПЕК+. Странам предстоит решить, нужно ли следовать плану увеличения добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с января 2021 года или лучше отложить увеличение.

Напомним, что новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года, а далее предполагается снижение на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.

Однако начало второй волны COVID-19 вызвало опасения о замедлении темпов восстановления спроса на нефть. Появились сообщения, что ОПЕК+ обсуждает возможность отсрочки своего планового роста добычи на квартал или два.