Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ приступил к обсуждениям

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ по вопросу о параметрах добычи нефти альянсом на март началось в формате видеоконференции.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ по вопросу о параметрах добычи нефти альянсом на март началось в формате видеоконференции.

Как передает Report, по итогам обсуждения должна быть выработана рекомендация в отношении будущего сделки на фоне усиливающегося дефицита предложения на рынке нефти. Затем ее обсудит весь альянс на общем заседании.

Однако никаких сюрпризов от ОПЕК+ не ожидается. Участники рынка полагают, что альянс утвердит решение продолжить в марте увеличивать добычу согласно текущему плану — на 400 тыс. баррелей в сутки. При этом фактически ОПЕК+ наращивает производство меньше, так как ряд стран испытывают с этим сложности из-за недоинвестирования в отрасль в последние годы.

Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая 2020 года сократил свою добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению добычи. На февраль оно составляет 3,32 млн баррелей в сутки.