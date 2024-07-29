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Прогнозы по налоговым поступлениям с АЧГ и "Шахдениз" на этот год увеличены

Прогнозы по налоговым поступлениям с АЧГ и "Шахдениз" на этот год увеличены В этом году прогнозируемые поступления по налогу на прибыль подрядных организаций, действующих в рамках соглашений о долевом разделе добычи по проекту "Азери-Чираг-Гюнешли "(АЧГ), увеличены на 280 млн манатов (75,7%), а по проекту" Шахдениз " - на 325 млн
Энергетика
29 июля 2024 г. 22:58
Прогнозы по налоговым поступлениям с АЧГ и Шахдениз на этот год увеличены

В этом году прогнозируемые поступления по налогу на прибыль подрядных организаций, действующих в рамках соглашений о долевом разделе добычи по проекту "Азери-Чираг-Гюнешли "(АЧГ), увеличены на 280 млн манатов (75,7%), а по проекту" Шахдениз " - на 325 млн манатов (20,2%).

Как передает Report, об этом говорится в отчете Минфина Азербайджана об ожиданиях на конец года.

"Прогноз по доходам пересмотренного госбюджета на 2024 год был увеличен по сравнению с утвержденными прогнозируемыми показателями на этот год, в связи с тем, что средняя экспортная цена барреля сырой нефти марки Azeri Light была увеличена на 15 долларов США - до 75 долларов США, в то время как средняя экспортная цена нефти за IV квартал 2023 года и январь-март текущего года составила 87,2 доллара США",- отметили в ведомстве.

Так, 43,7%, или 2 млрд манатов, от общего объема налоговых поступлений нефтегазового сектора приходятся на трансферты Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), 14,2 %, или 650 млн манатов, налог на прибыль организаций-подрядчиков, действующих в рамках соглашений о долевом разделе добычи по проекту "Азери-Чираг-Гюнешли", 42,1 %, или 1 млрд 930 млн манатов, - по проекту "Шахдениз".

В рамках пересмотра государственного бюджета на 2024 год доходы определены на уровне 36 млрд 388 млн манатов, в том числе доходы от нефтегазового сектора - 17 млрд 769 млн манатов. Трансферты Госнефтефонда ожидаются на уровне 12 млрд 781 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Bu il AÇG və "Şahdəniz"dən mənfəət vergisi üzrə daxilolmalar proqnozu artırılıb

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