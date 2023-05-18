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Минфин США: Страны G7 продолжат политику "потолка цен" на российскую нефть

Минфин США: Страны G7 продолжат политику "потолка цен" на российскую нефть Страны G7 намерены продолжать следовать политике ограничения предельной цены на российскую нефть и выявлять попытки обойти эти рестрикции.
Энергетика
18 мая 2023 г. 17:41
Минфин США: Страны G7 продолжат политику потолка цен на российскую нефть

Страны G7 намерены продолжать следовать политике ограничения предельной цены на российскую нефть и выявлять попытки обойти эти рестрикции.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном в четверг Минфином США отчете.

"В будущем мы по-прежнему привержены следованию политике ограничения цен. Коалиция продолжит координировать усилия для обеспечения эффективного мониторинга и соблюдения политики, включая противодействие уклонению от этих ограничений, избежание побочных эффектов и поддержание глобальной энергобезопасности", - говорится в отчете.

Как заверили в Минфине, данная работа не прекратится до тех пор, пока Россия не прекратит боевые действия в Украине. "США будут продолжать работу с нашими партнерами по коалиции, чтобы обеспечить дальнейший успех политики ценового предела наряду с дальнейшей борьбой с российской агрессией", - отмечается в документе.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. РФ в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

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