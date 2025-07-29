Минфин США разрешил нефтепроводу JANAF поставки сырья российско-сербской NIS

Минфин США вновь разрешил АО "Адриатический нефтепровод" (JANAF) в Хорватии поставки сырья компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) 56,14% акций которой принадлежат "Газпром нефти" и "Газпром".

Минфин США вновь разрешил АО "Адриатический нефтепровод" (JANAF) в Хорватии поставки сырья компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) 56,14% акций которой принадлежат "Газпром нефти" и "Газпром".

Как передает Report, об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы JANAF.

"JANAF 28 июля 2025 года получило новую лицензию Управления по контролю над иностранными активами США (OFAC), которой разрешается выполнение ранее заключенного договора о транспортировке сырой нефти в период до 27 августа 2025", - сказано в сообщении.

Российско-сербская компания в пятый раз получила отсрочку от санкций на 30 дней, тогда как правительство Сербии просило Минфин США об отсрочке на 180 дней.

Компания напомнила, что по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 млн тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.