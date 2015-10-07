Минфин России прогнозирует рост цен на нефть до 55 долларов за баррель к 2018 году

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Министерство финансов прогнозирует рост цен на нефть до $55 в 2018 году, говорится в презентации Минфина к федеральному бюджету на 2016 год (копия презентации имеется в распоряжении «Газеты.Ru»). При этом курс доллара укрепится до 62,5 руб. за доллар.

В 2017 году правительство рассчитывает, что нефть подорожает до $52 за баррель, что, впрочем, практически не скажется на рубле – среднегодовой курс составит 63,1 руб. за доллар. Темпы роста ВВП ускорятся до 1,9%. Инфляция при этом спадет до 6%, что все равно ниже таргета Центробанка в 4%, отмечает Report.