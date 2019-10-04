При снижении цены на нефть до $40 потери госфинансов не ожидаются

Потери российского бюджета составят пять процентов ВВП при падении цен на нефть до десяти долларов за баррель.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минфин.

Однако в случае падения цены на ресурс марки Urals до этого значения и сохранения ее на этой отметке в течение десяти лет казна не получитпроцентов годового ВВП, который, по итогам прошлого года, составилтриллиона рублей.Тем не менее, подчеркивает издание, министерство не рассматривает подобный радикальный шок на рынках сырья как реалистичный.Наиболее вероятный сценарий, по оценке ведомства, — снижение цены на нефть додолларов за баррель, и в таком случае потери государственных финансов не ожидаются.

Согласно базовому прогнозу Минэкономразвития, цены на смесь Urals снизятся с 62–63 долларов за баррель в 2019 году до 57 долларов в 2020 году и до 53 долларов к 2024 году. Однако у Минэка есть и более пессимистичный сценарий развития событий. В консервативном варианте стоимость нефти упадет до 42,5 долларов за баррель в 2020 году и в дальнейшем вырастет до 45,9 долларов к 2024 году.