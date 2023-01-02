Минфин ФРГ: Цены на газ останутся высокими

Стоимость энергоносителей будет оставаться высокой.
Как передает
"Сжиженный газ дороже российского трубопроводного газа по логистическим причинам. Уровень цен останется выше, чем было при поставках из России, но без разрушительных пиков", - сказал министр.
К. Линднер также призвал отменить запрет на добычу в стране сланцевого газа методом гидравлического разрыва пласта.
Он отметил, что Германии необходимо "использовать собственные запасы нефти и газа".
Напомним, что ранее Великобритания сообщила о прекращении импорта российского СПГ.