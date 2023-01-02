Минфин ФРГ: Цены на газ останутся высокими

Стоимость энергоносителей будет оставаться высокой.

Стоимость энергоносителей будет оставаться высокой.

Как передает Report , об этом министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил в интервью газете Bild am Sonntag.

"Сжиженный газ дороже российского трубопроводного газа по логистическим причинам. Уровень цен останется выше, чем было при поставках из России, но без разрушительных пиков", - сказал министр.

К. Линднер также призвал отменить запрет на добычу в стране сланцевого газа методом гидравлического разрыва пласта.

Он отметил, что Германии необходимо "использовать собственные запасы нефти и газа".

Напомним, что ранее Великобритания сообщила о прекращении импорта российского СПГ.