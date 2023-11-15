Минфин Франции: Цены на электроэнергию могут вырасти на 10% в начале 2024 года

Французы не столкнутся с ростом цен на электроэнергию более, чем на 10% в начале следующего года.

Французы не столкнутся с ростом цен на электроэнергию более, чем на 10% в начале следующего года.

Как передает Report, об этом сообщил глава Минфина страны Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции Europe 1.

"Роста цен на электроэнергию более, чем на 10% в начале 2024, года не будет. Я взял на себя это обязательство и его выполню", - сказал министр.

По его словам, для обеспечения энергетической безопасности и производства достаточного количества электроэнергии Франции необходимо построить 6 новых атомных энергоблоков. На это нужно не менее 50 млрд евро, и Франция "не может не заложить эту стоимость в счета" французов за энергетику.

Накануне сообщалось, что власти подписали соглашение с государственной энергокомпанией EDF, касающееся новой модели установки цен на электроэнергию. Начиная с 2026 года и длительностью на 15 лет цена на атомную электроэнергию устанавливается на уровне 70 евро за Мв/ч, что позволит компании не продавать электроэнергию в убыток.

Во Франции с 1 августа текущего года перестал действовать "тарифный щит" - действовавшая с 2021 года мера правительства по сдерживанию цен на электричество, которые выросли на 10%. Повышение тарифов затронуло более 22 млн граждан Франции, то есть около трети всего населения страны. Средний счет за электроэнергию, таким образом, вырос примерно на 150 евро в год для владельцев квартир (с 1 700 евро до 1 850 евро) и на 278 евро для владельцев домов.

С начала года правительство уже поднимало цены на электроэнергию на 15%. Таким образом, цены на электричество, поднятые уже дважды за этот год, для французов выросли уже на 25%. В связи с этим многие предприятия во Франции - малый бизнес, энергоемкие производства и даже муниципальные бассейны - вынуждены были закрыться.